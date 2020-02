Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante, em Aparecida de Goiânia

Na madrugada dessa segunda-feira (10/2), o 42º da Polícia Militar (BPM) realizou a prisão de um suspeito de tráfico de drogas em flagrante no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. A equipe realizou o procedimento de detenção enquanto fazia patrulhamento pela Avenida Igualdade.

O indivíduo foi abordado pela equipe após comportamento suspeito. Ele estava conduzindo um veículo Fiat Palio, de cor branca, no momento em que foi parado.

Além disso, durante a busca foi encontrado e apreendido pela BPM 32 vários tipos de drogas. Entre elas, comprimidos de ecstasy, 16 micropontos de ácido lisérgico, também conhecido como LSD, quatro porções de cocaína e 60 frascos de lança-perfume.

Após conversa com o suspeito de tráfico de drogas, a equipe da BPM foi conduzida para outro local que o indivíduo usava para esconder alucinógenos.

Neste segundo local a equipe da BPM encontrou uma pistola calibre 380, alimentada com 10 munições, duas balanças digitais e um galão de 20 litros usado para estocar lança perfume.

Por fim, o traficante e todo entorpecente apreendido foi conduzido a Central de Flagrante Goiânia pela Polícia Militar.

Além da apreensão do suspeito de tráfico de drogas em Aparecida de Goiânia, jovem de 19 anos é preso com 5 quilos de maconha em Goiânia

Em patrulhamento do Giro da Policia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), nesta segunda-feira (10/2), suspeito portanto drogas foi preso no setor Parque das Flores, em Goiânia. O jovem possuía apenas 19 anos de idade e foi abordado após comportamento que chamou a atenção da equipe da PM-GO.

Primeiramente, o jovem andava pelas ruas com atitudes suspeitas. Além disso, foi encontrado com ele 05 tabletes de maconha, cerca de 5 quilos de maconha, duas munições Cal .38 intactas e duas deflagradas. Também foi encontrado com o jovem suspeito R$1.593 reais, oriundos do tráfico.

Por fim, o jovem já tinha passagem pela polícia por tráfico e adulteração de veículo automotor.