Visitantes são flagradas com ilícitos na CPP de Aparecida de Goiânia

Três visitantes foram flagradas neste domingo (9/2) tentando entrar com ilícitos na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

De acordo com a direção da unidade, que integra à 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), as interceptações aconteceram no momento que as visitantes estavam na unidade para visitar os custodiados.

Com o auxílio do body scanner os servidores conseguiram encontrar porções de substância análogas à maconha e à cocaína, que estavam escondidas nas partes íntimas das três mulheres, sendo uma de 23 anos e duas de 28 anos.

As visitantes, irmãs e companheira, pretendiam visitar três detentos, que cumprem pena na unidade por roubo (dois deles) e organização criminosa.

A direção da unidade abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e aplicar as devidas sanções disciplinares aos destinatários das drogas, em conformidade com a lei.

Diante dos fatos, as mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Os ilícitos foram colocados à disposição das autoridades competentes para os fins cabíveis.

Além das visitantes flagradas com ilícitos na CPP de Aparecida de Goiânia, outras esconderam drogas em lâmpada, em Formosa

Duas mulheres, de 22 e 56 anos, foram flagradas com ilícitos escondidos em lâmpada, no presídio de Formosa, no último dia 9 de janeiro.