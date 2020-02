Bailarinos goianos são destaque no Festival de Montreux, na Suíça

Festival de Montreux contou com três dançarinos do Itego de Artes Basileu França. São apenas seis brasileiros no total. Além disso, dois deles foram premiados dentre 77 competidores do mundo inteiro.

Primeiramente, os garotos são: Ana Luísa Negrão, de 15 anos, João Vítor Santana, de 17 anos e Vítor Augusto Vaz, de 15 anos. Estes últimos participaram de duas apresentações solo: uma de repertório e outra contemporânea.

Acima de tudo, João Vitor Santana conquistou o 3º lugar e Vitor Augusto Vaz, ficou em 7º lugar. Além disso, os bailarinos foram contemplados com bolsas de estudo em renomadas instituições internacionais de dança. João Vítor firmou contrato com a English National Ballet, uma companhia de ballet clássica, localizada em Londres, na Inglaterra. O jovem terá a oportunidade, ainda, de aprimorar seus estudos no Houston Ballet, nos Estados Unidos e no Royal Winnipeg Ballet, no Canadá.

Bailarinos goianos ressaltam a importância da arte em Goiânia

A professora e coordenadora da área de Dança do Itego em Artes Basileu França, Simone Malta, ressaltou a dedicação dos bailarinos e, também, o aprimoramento ministrado a eles como peça fundamental na conquista. O Prix é uma bela oportunidade para a continuidade da carreira profissional dos bailarinos.

A diretora do Itego, Lóide Magalhães frisa que a missão do Basileu é oferecer capacitação artística, desde o início até a formação superior. “Temos cursos em diversas áreas das artes como Arte Educação, Arte Inclusão, Artes Visuais, Circo, Dança, Música, Superior de Tecnologia em Produção Cênica e Teatro. Atualmente, diversos grupos da Escola de Arte são reconhecidos nacional e internacionalmente, como o Balé do Teatro-Escola Basileu França, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG), dentre outros”. Os bailarinos

João Vítor Santana iniciou seus estudos com 13 anos de idade, na Academia Roda Viva, em Barra Bonita-SP. Em 2018, ingressou no Itego em Artes Basileu França, em Goiânia-GO, e continuou sempre se destacando no ballet. Vítor Augusto Vaz começou a estudar ballet aos 9 anos de idade, na Escola Danielle Spósito, em Ribeirão Pires-SP. Passou pelo Ballet Jovem São Vicente e também desde 2018 está no Itego em Artes Basileu França.