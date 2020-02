Em nota, Ingoh afirma surpresa com suspensão de atendimento a novos pacientes do Ipasgo

Nesta terça-feira (11/2) o Instituto de Oncologia e Hematologia (Ingoh) emitiu uma nota a respeito da suspensão de atendimento a novos pacientes do Ipasgo. No comunicado o Ingoh afirmou surpresa e indignação com a atitude.

Ainda segundo a nota, “a ação do Ipasgo é contrária ao que foi determinado pela justiça. Neste caso, é imprescindível que a justiça questione os motivos que levaram o órgão público a tomar tal decisão”.

O anúncio do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) também foi feito nesta terça-feira (11/2). Segundo o instituto, ficará suspensa temporariamente as autorizações de guias de atendimentos para tratamentos em oncologia e hematologia para o Ingoh.

Confira a nota na íntegra:

O Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (INGOH) se mostra indignado e surpreso com a suspensão parcial do atendimento de novos pacientes do IPASGO, uma vez que no último dia 7 de fevereiro de 2020, uma liminar na justiça determinou que o órgão apresente imediatamente toda produção de provas (até mesmo pericial ou de vistoria) relativo ao Processo Administrativo Disciplinar em que o INGOH responde perante ao IPASGO.

A juíza responsável pela decisão ainda afirmou que a não concessão ao atendimento da liminar (em até 10 dias) acarretaria em “prejuízo de difícil reparação” ao INGOH. Para nós, a ação do IPASGO é contrária ao que foi determinado pela justiça. Neste caso, é imprescindível que a justiça questione os motivos que levaram o órgão público a tomar tal decisão, o que fere o princípio constitucional de garantia à ampla defesa, ao mesmo tempo em que cerceia o direito do paciente decidir onde quer realizar o seu tratamento.

O INGOH reforça ser o maior interessado nas investigações, apurações e decisões que garantam que todos os fatos sejam esclarecidos o mais rápido possível.

Aos pacientes que já fazem acompanhamento no INGOH, o atendimento segue normalmente. Aos pacientes novos que mesmo com a decisão unilateral, prematura, e desrespeitosa à justiça, tomada pelo IPASGO, e que pretendem realizar tratamento em nossa unidade, o INGOH esclarece que recorrerá à justiça para que seus direitos sejam respeitados.

Entenda: Ipasgo anuncia suspensão de atendimento a novos pacientes no Ingoh

Na manhã desta terça-feira (11/2), o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) informou que as autorizações de guias de atendimentos para tratamentos em oncologia e hematologia para o Instituto de Oncologia e Hematologia (Ingoh) estão suspensas temporariamente para novos usuários.

A decisão foi informada logo após a divulgação do resultado do inquérito da Polícia Civil que indiciou uma médica do Ingoh e um ex-presidente do Ipasgo por tratamento quimioterápico fraudulento.

Segundo o Ipasgo, “a medida ocorre em caráter provisório, visto que o Ingoh é um dos alvos de investigação do inquérito policial na Operação Metástase instaurado pela Polícia Civil do Estado de Goiás”. Além disso, o instituto afirmou ainda que a decisão segue até “que haja decisão judicial, em trânsito julgado, sobre a questão”.