Em Santa Tereza de Goiás, PM apreende drogas com passageiro de ônibus 

Na madrugada desta terça-feira (11/2), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu drogas com passageiro de onibus, em Santa Tereza de Goiás.

Segundo a corporação, os entorpecentes estavam escondidos em uma mochila. Além disso, os policiais encontram porções de cocaína e crack dentro de um pacote de fraldas descartáveis.

De acordo com informações da Polícia Militar, na ocasião um homem foi preso ao ser flagrado transportando tabletes de maconha na GO-241, em Santa Tereza de Goiás, no norte do estado.

A operação aconteceu quando uma equipe do Grupo de Pratulhamento Tático (GPT-Alfa) do 3° Batalhão de Polícia Militar, juntamente com a equipe do Comando de Policiamento da Unidade (CPU) realizava abordagem a um ônibus.

Durante a abordagem, a corporação encontrou com um dos passageiros duas porções de cocaína e crack escondidas dentro de um pacote de fraldas descartáveis. Além disso, os policiais ainda localizaram 15 tabletes de maconha dentro da mochila do abordado.

Na ocasião, o passageiro de ônibus confessou ter comprado a droga em Goiânia pela quantia de R$ 5 mil reais. Ele levava o entorpecente para ser comercializado na cidade de Paranã, no estado do Tocantins. O passageiro foi conduzido para a Delegacia de Polícia, juntamente com toda a droga apreendida.

Além de apreensão de drogas com passageiro de ônibus, outros dois foram presos pelo mesmo motivo

Em janeiro deste ano, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu dois passageiros de ônibus interestadual que estava com 18 quilos de maconha. O caso aconteceu em Chapadão do Céu, a 479 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, após o flagrante um dos passageiros revelou que receberia a quantia de R$ 2 mil reais pelo transporte do entorpecente até Goiânia.

A operação aconteceu na região Barreira de Fiscalização Rodoviária de Chapadão do Céu. Na ocasião a equipe policial parou um ônibus interestadual com destino Campo Grande (MS)/Goiânia.