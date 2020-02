Entregador morre após acidente com carro na T-9, em Goiânia

Um entregador morreu no fim da noite desta segunda-feira (10/2) após se envolver em um acidente com carro na Avenida T-9, no Setor Bueno, em Goiânia.

A sinalização confusa no local pode ter sido a causa do acidente que vitimou o homem, que estava em uma motocicleta e trabalhava como entregador no momento da batida.

Um carro teria parado na faixa de pedestres para a travessia de uma pessoa e o motociclista bateu na traseira do veículo. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu.

Como aconteceu o acidente onde um entregador morreu após acidente com carro na T-9, em Goiânia

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia, no local há duas faixas, ambas com distância de menos de 10 metros uma da outra. Uma faixa de pedestres está logo abaixo do semáforo e a outra um pouco à frente.

Segundo informações e vestígios no local, uma mulher estava conduzindo um veículo Renault Kwid, cor branca, pela avenida T-9, sentido Setor Bueno para Jardim América. A vítima, pilotava uma motocicleta Honda CG 150 Fan, cor preta, e seguia no mesmo sentido que a condutora do veículo Renault Kwid.

Conforme apurado, a mulher parou atrás da faixa de contenção da segunda faixa de pedestres para uma pessoa fazer a travessia. Neste momento, o motociclista que seguia logo atrás tentou frear, mas não conseguiu parar a tempo de evitar o acidente.

Ao bater na traseira do veículo, a vítima e a motocicleta caíram atrás do veículo. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o homem para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Apesar de ser transferido rapidamente para a unidade de saúde, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O caso agora segue sendo investigado pela Dict.