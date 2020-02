Homem é preso após ameaçar ex com faca e pedaço de vidro, em Rio Verde

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta segunda-feira (10/2) para atender uma ocorrência onde um homem foi preso suspeito de ameaçar a ex com uma faca e pedaço de vidro, em Rio Verde.

Conforme informações da PM, a equipe foi acionada pela vítima que relatou que estava sendo ameaçada pelo seu ex-marido dentro de sua própria casa.

De acordo com a vítima, ela estava em sua residência quando seu ex-companheiro teria pulado o muro, quebrado a janela e adentrado na casa. No local, de posse de uma faca, fez ameaças contra sua vida dizendo que “de hoje não escapa”.

Em seguida, o homem saiu da casa e retornou posteriormente proferindo novas ameaças, desta vez, de com um pedaço de vidro. A vítima relatou que inúmeras vezes foi ofendida verbalmente pelo autor com palavras de baixo calão.

Diante disso a vítima acionou a Polícia Militar para resguardar sua integridade. Quando os militares chegaram na casa, o homem já tinha fugido, mas logo foi encontrado próximo a residência da vítima.

O homem foi preso e encaminhado, juntamente com a vítima, para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o caso ficou aos cuidados do delegado de plantão para as devidas providências.

Além do homem preso após ameaçar ex com faca e pedaço de vidro, em Rio Verde, outro ameaçava a ex-companheira e filha dela, em Morrinhos

Um homem, de 51 anos, foi preso no dia 11 de dezembro por ameaçar de morte ex-companheira e filha dela, em Morrinhos.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia de Morrinhos, contra A.A.S., de 51 anos pela prática dos crimes de injúria e ameaça, praticados em âmbito doméstico.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia para comunicar que foi vítima de ameaças do ex-companheiro. Conforme dito, o homem teria ido até sua residência e, visivelmente embriagado, a ameaçou e xingou.

A vítima contou ainda que sua filha também estava no local e acabou sendo ameaçada de morte pelo suspeito. Ele teria dito para a menina sumir, caso contrário, a mataria.

Diante das informações, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências a fim de capturar o suspeito, que logo foi localizado nas proximidades da residência da vítima.

A homem então recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria e ameaça praticado contra mãe e filha. Ele foi recolhido na Unidade Prisional de Morrinhos, onde está à disposição da Justiça.