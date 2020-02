Idoso é agredido com socos e pontapés ao cobrar aluguel atrasado, em Goianésia

Um idoso, de 64 anos, foi agredido com socos e pontapés, nesta segunda-feira (10/2), ao cobrar o aluguel atrasado de um inquilino, em Goianésia, a cerca de 178 quilômetros da capital.

O idoso é o proprietário de uma residência no bairro Muniz Falcão, em Goianésia, no Centro de Goiás, e o inquilino estava com aluguel atrasado há três meses.

Ao ir cobrar o pagamento, uma testemunha contou à Polícia Militar que o suspeito agrediu o idoso com diversos socos e pontapés, além disso ele ainda teria utilizado um facão para golpear a vítima no braço.

Durante as agressões, ele ameaçou o idoso de morte e também a quem chamasse a polícia. As testemunhas ignoraram e acionaram polícia, que conseguiu prender o homem em flagrante por lesão corporal.

O idoso estava com vários ferimentos e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser atendido, ele passou por exames de corpo de delito para comprovar as agressões.

Além do idoso agredido com socos e pontapés ao cobrar aluguel atrasado, em Goianésia, outro foi internado após ser agredido em assalto, em Anápolis

Um idoso de 71 anos precisou ser internado após depois de ser agredido durante um assalto, em Anápolis. Segundo a Polícia Militar, dois criminosos, armados com facão, agiram com “extrema violência” para roubar o carro da vítima. O crime foi registrado no último dia 8 de janeiro.

Os criminosos invadiram a casa do idoso, que estava acompanhado pela esposa, com o objetivo de roubar o carro. Durante a ação, a vítima foi espancada e ameaçada pelos bandidos, que estavam armados com um facão. Devido as agressões, o idoso de 71 anos precisou ser socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada. Com base nas informações repassadas pela vítima, os policiais encontraram o veículo roubado durante patrulhamento por Teresópolis, município próximo a Anápolis. O caso seria entregue a uma mulher, esposa de um detento que cumpre pena por tráfico de drogas. Os dois criminosos e a receptadora foram presos.

A corporação informou que os dois homens, suspeitos de agredir idoso de 71 anos para roubar carro, já tem passagens por furto, roubo e receptação. Eles foram reconhecidos pela vítima. Todos os envolvidos, veículo e arma utilizada no assalto foram conduzidos à Central de Fragrantes.