Ônibus com 19 passageiros pega fogo na BR-060, em Goiânia

Na noite desta segunda-feira (10/2), um ônibus interestadual com 19 passageiros pegou fogo na BR-060, no município de Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou interditar a rodovia no sentido Teresópolis para Goiânia.

Conforme informações da PRF, o veículo seguia de Brasília, no Distrito Federal, para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo relatos do motorista à PRF, o fogo começou na parte traseira do veículo e assim que percebeu o incêndio, conduziu o ônibus até o acostamento e todos os ocupantes desceram.

No ônibus, que tinha Campo Grande como destino, estavam 19 passageiros, sendo que nenhum ficou ferido. Entretanto, o ônibus ficou completamente destruído.

De acordo com a PRF, o local foi isolado para controlar as chamas e três equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) estiveram no local para apagar o fogo.

A rodovia ficou interditada por cerca de três horas e só foi liberada por volta das 2h da manhã desta terça-feira (11/2).

Os policiais rodoviários federais que atuaram na ocorrência gravaram vídeos, veja:

Além do ônibus com 19 passageiros que pegou fogo na BR-060, em Goiânia, um caminhão também pegou fogo na mesma rodovia, entre Anápolis e Alexânia

Na tarde do último dia 18 de dezembro, um caminhão pegou fogo na BR-060, entre Anápolis e Alexânia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), possivelmente, a causa do incêndio foi o superaquecimento dos freios do veículo.

Na ocasião, felizmente o motorista do caminhão que pegou fogo saiu ileso do incidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento em que o caminhão passava pema BR-060, na altura do quilômetro 34, o veículo começou a pegar fogo.

Ainda de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o fogo ser contido, todas as faixas da BR-060 foram liberadas. O motorista saiu do incidente ileso.

Conforme o que foi apurado, possivelmente o superaquecimento dos freios ocasionou o fogo.