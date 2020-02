Preso homem que incendiou casa de companheira, em Itumbiara

Foi preso na tarde desta segunda-feira (10/2) um homem que incendiou a casa da companheira, em Itumbiara, a cerca de 207 quilômetros da capital.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pelos policiais civis lotados na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Itumbiara. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal do Poder Judiciário de Itumbiara.

A prisão foi decretada depois que o homem, de 34 anos, ofendeu, ameaçou e incendiou a casa da vítima, companheira dele. Além disso, ele ainda teria subtraído o celular da mulher para que ela não acionasse a polícia.

De acordo com o inquérito, a polícia apura a prática dos crimes de injúria, ameaça, roubo e incêndio, praticados no âmbito doméstico e familiar. Diante dos fatos, o homem foi recolhido no Presídio Regional de Sarandi, onde está à disposição do Poder Judiciário.

Além do homem preso após incendiar a casa de companheira, em Itumbiara, outro colocou fogo em residência com mulher e filhas dentro, em São João d’Aliança

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de atear fogo dentro de casa com sua esposa, que está grávida de nove meses, e duas crianças. O caso aconteceu em São João d’Aliança, município localizado na Chapada dos Veadeiros, a 331km de Goiânia.

O homem colocou fogo após uma discussão entre o casal .Parte da mobília pegou fogo, como sofá e geladeira. O Delegado Danilo Meneses, que é responsável pela investigação, afirmou que o suspeito colocou fogo na casa e alegou ser de forma acidental.

O suspeito disse que no momento da discussão ele foi empurrado pela mulher e esbarrou em um galão de gasolina, que espalhou pelo chão da casa. Ele não teria percebido que o combustível tinha espalhado e acendeu um cigarro. Segundo ele, este foi o motivo do incêndio acidental em sua casa.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para conter a confusão e ajudou a apagar o fogo. O suspeito poderá responder por violência doméstica e incêndio, caso constatada a intenção de provocar as chamas.