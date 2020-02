Motoqueiro portando tablete de maconha é preso, em Senador Canedo

Na noite da última segunda-feira (10/2), uma equipe da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) prendeu homem que carregava um tablete de maconha na mochila, suspeito de tráfico de drogas no setor Vila Pedroso, em Senador Canedo.

A equipe estava fazendo o patrulhamento quando avistam um motoqueiro com atitude suspeita após notar a presença da polícia. Consequentemente foi realizado a abordagem. O homem carregava uma mochila, onde foi encontrado um tablete de maconha.

Além disso, ao ser questionado pelos policiais se haveria mais drogas com eles respondeu que possuía uma balança e uma quantia de aproximadamente R$ 1000,00 reais em sua casa. O dinheiro, segundo o homem, era parte do lucro da comercialização dos entorpecentes.

A equipe, ao se deslocar para a casa do rapaz, encontrou tanto a balança, quanto na verdade R$ 1101,00 reais. Logo em seguida foi dada voz de prisão para o suspeito de tráfico de drogas. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Senador Canedo para a realização dos trâmites legais.

Por fim, o patrulhamento na região havia sido intensificado após denúncia anônima de que estava vendo um forte tráfico de drogas na região.

Além do suspeito de tráfico de drogas, outro suspeito de crime foi preso em Goiânia

Na última sexta-feira (7/2), na Rua Primavera, no Jardim das Américas, dois homens suspeitos de homicídio foram abordados por equipe da PM-GO. Após abordagem, os policiais foram até a casa do primeiro indivíduo, onde encontraram várias porções de maconha, craque, cocaína e balança de precisão.

Na casa do segundo suspeito, foi encontra um Revolver Cal 357, com o qual o homicídio teria sido efetivado, como também foi encontrado dois tabletes de Maconha, uma balança de precisão e a motocicleta utilizada no crime.

Por fim, ambos os envolvidos foram apresentados a autoridade policial, onde ambos foram autuados em flagrante delito.