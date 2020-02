Torcedor do Goiás envolvido em briga de torcida irá a júri popular

Gabriel Inácio Gonçalves Itacarambi irá a júri popular. O torcedor do Goiás é acusado de tentativa de homicídio qualificado após quase matar torcedor do Vila Nova,. A decisão foi tomada na última segunda-feira (10/2) pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, de Goiânia.

No dia 17 de setembro de 2019, após partida do Vila Nova e Botafogo no Serra Dourada, em Goiânia, houve uma ocorrência de briga de torcidas no Residencial Itaipu. Gabriel foi detido em flagrante pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.

Além disso, ele é acusado de atropelar, agredir e esfaquear a vítima Kayo Rodrigo dos Santos Soares.

Relembre o caso em que o torcedor do Goiás quase matou um jovem de 16 anos

Primeiramente, o torcedor do Goiás, teria perseguido em seu carro, juntamente com outros dois veículos e duas motocicletas, o ônibus em que estavam os torcedores do Vila Nova. Eles estavam proferindo ameaças aos ocupantes.

No Setor Jardim Itaipu, os veículos realizaram um cerco ao ônibus, que foi obrigado a parar. Nesse momento, a vítima tentou fugir a pé e foi atropelada por Gabriel. Além disso, foi agrediu com socos e chutes pelo mesmo, além de ser golpeado na cabeça com um facão.

A vítima foi levada por seus colegas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu . Lá eles recebeu os primeiros atendimentos, sendo posteriormente encaminhado para o Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO), onde permaneceu sobre cuidados durante quinze dias.

A defesa contestou a versão apresentada pelas testemunhas da acusação e requereu a absolvição de Gabriel, sob alegação de que o conjunto de provas seria insuficiente. Caso o pedido não fosse atendido, solicitou ainda a desclassificação do delito imputado como tentativa de homicídio para lesão corporal.

Apesar disso, o juiz entendeu que existem provas reunidas o suficiente para incriminar o torcedor do Goiás. Por isso, ele foi submetido a julgamento pelo Júri Popular.