Essa é uma daquelas notícias que enchem o coração de alegria. Um vídeo mostra bombeiros resgatando um cachorro de dentro de uma cisterna, em Goianira, na Região Metropolitana da capital.

Com o objetivo de salvar todo tipo de vida, os militares foram acionados na noite desta segunda-feira (10/2) para fazer o resgate do animal em uma residência, localizada no Setor Los Angeles.

Quando a equipe chegou ao local se deparou com o cachorro dentro de uma cisterna seca. Os militares então utilizaram um croque, uma vara com um gancho na extremidade, para retirar o animal do buraco.

Enquanto um bombeiro fazia o resgate o outro filmava toda ação. O cachorro, de porte médio, ficou feliz após ser retirado do local. Ele não apresentava ferimentos e foi entregue ao dono.

Veja o vídeo que foi gravado durante a ocorrência:

Além do caso onde vídeo mostra bombeiros resgatando cachorro em cisterna, em Goianira, outro resgate também foi feito em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado no último dia 8 de dezembro para atender uma ocorrência de salvamento de animais, em Luziânia. Os bombeiros resgataram um cachorro que caiu em uma cisterna.

Conforme informações da equipe do CBMGO, o animal foi encontrado no local que tem cerca de cinco metros de profundidade e estava entupida com entulhos.

A corporação foi acionada pelo dono do cachorro, que sentiu falta e escutou o latido vindo de dentro do buraco. Quando verificou, avistou o animal e então procurou ajuda.

Com o uso de cabos, os bombeiros fizeram o resgate do animal, que, apesar do susto, não apresentava ferimentos. Após o salvamento, ele foi deixado aos cuidados do solicitante.

Nas fotos registradas pela corporação, é possível ver o cachorro dentro da cisterna e, logo após, bebendo água colocada em um balde. Veja: