Em suposto sequestro, quatro são detidos por tráfico de drogas em Pontalina

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) atuou, nesta terça-feira (11/2), em uma ocorrência de um suposto sequestro onde quatro pessoas foram detidas por tráfico de drogas, em Pontalina.

Conforme informações, os policiais civis receberam uma denúncia a respeito de um adolescente que estaria sendo mantido em situação de cárcere privado e as pessoas estariam exigindo dinheiro de sua avó para libertá-lo. Quando tomaram conhecimento da ocorrência e dos possíveis envolvidos, os policiais notaram que poderiam ser os mesmos suspeitos de traficar drogas na região. Os suspeitos, inclusive, teriam chegado recentemente na cidade para praticar o crime.

Com uma investigação em andamento no cartório da Delegacia, a equipe se deslocou até a residência a fim de confirmar se eram os mesmo suspeitos que já estavam sendo investigados. Chegando no local, a suspeita foi confirmada, pois estavam na residência, além do adolescente possível vítima de extorsão mediante sequestro, três mulheres, um homem e um outro adolescente, de 17 anos.

Os policiais então verificaram que o adolescente não estava em situação de cárcere privado. Durante a ocorrência, um dos envolvidos tentou pular o muro que dá acesso a um lote baldio, onde teria jogado fora algo que parecia ser um celular. Em revista na casa, os militares encontraram uma porção de maconha e pequenas porções de cocaína, além de aproximadamente R$ 1.000,00 em dinheiro.

Outras drogas que foram encontradas com os detidos por tráfico de drogas em suposto sequestro, em Pontalina

Os Policiais Civis foram até o lote ao lado da residência, onde encontraram mais ilícitos. Além do celular jogado por um dos suspeitos durante a fuga, ainda foi encontrada uma mochila enrolada em um saco plástico, que era utilizado pra proteger da chuva.

Dentro da mochila havia aproximadamente 250 gramas de cocaína, 330 comprimidos de ecstasy, aproximadamente 100 gramas de maconha e duas balanças de precisão, além de aparelhos celulares. A droga total está avaliada em aproximadamente R$ 23 mil reais.

O adolescente, de 13 anos, que estava em situação de vulnerabilidade foi encaminhado ao Conselho Tutelar para ser devolvido para sua família. Duas jovens, de 18 e 19 anos, proprietárias da casa onde estavam as drogas, foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Elas foram recolhidas na Unidade Prisional de Pontalina.

O outro adolescente, de 17 anos, foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo aos mesmos crimes e em seguida também foi entregue ao Conselho Tutelar. Os envolvidos na ocorrência possuem registros policiais por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, roubo, furto e receptação.