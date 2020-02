Foragido da polícia é preso no setor Recanto do Bosque, em Goiânia

Na noite da última terça-feira (11/2), um Batalhão da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) deu voz de prisão para um homem de 28 anos de idade no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. O suspeito foi preso portando drogas e, após analise no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), constatou-se que havia um mandado de prisão da justiça em aberto pelo crime de tráfico. Ou seja, ele era foragido da polícia.

Ele estava dirigindo um VW Gol verde na GO-070, km 005, com placa de Goiânia-GO, no momento que foi abordado. Além disso, segundo assessoria da Polícia Militar, o homem estava com várias porçōes de crack no momento em que foi detido.

Por fim, logo após a abordagem e verificação dos antecedentes, o homem foi encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes de Goiânia.

Foragido da Polícia não foi única abordagem em Goiânia de suspeito de tráfico de drogas essa semana

Na noite da última segunda-feira (10/2), uma equipe da PM-GO prendeu um suspeito de tráfico de drogas no setor Vila Pedroso, em Senador Canedo. Ele carregava na mochila um tablete de maconha.

Além disso, o homem confessou que tinha mais drogas em casa. Por lá foi encontrada uma balança e uma quantia de aproximadamente R$ 1100,00 reais em sua casa. O dinheiro, segundo o homem, era parte do lucro da comercialização dos entorpecentes.

Por fim, também essa semana, foram encontrados 32 comprimidos de ecstasy, 16 unidades de LSD, quatro porções de cocaína e 60 frascos de lança perfume com um suspeito de tráfico de drogas no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

Além disso, na casa do suspeito onde foi encontrada uma pistola, marca Taurus, calibre .380, com 10 munições intactas do mesmo calibre. Ainda foram localizadas duas balanças de precisão e um galão de 20 litros de lança perfume.

Diante dos fatos, o homem e os entorpecentes foram encaminhados para a Central Geral de Flagrantes para as providências cabíveis.