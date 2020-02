Homem morre ao levar choque em bomba d’água, em Aparecida de Goiânia

Um homem, de 53 anos, morreu nesta terça-feira (11/2) ao levar um choque em uma bomba d’água, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para tentar reanimar a vítima.

Conforme informações, o homem estava fazendo manutenção na bomba durante a tarde de ontem (12/2) quando foi eletrocutado. A vítima, identificada como Pedro de Souza Gomes, estava trabalhando em uma chácara, no setor São Pedro, quando o acidente aconteceu.

Segundo relatos, o Pedro foi tentar consertar o cabo de uma bomba d’água que estava desencapado, mas acabou encostando no fio e recebeu uma descarga elétrica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e as equipes tentaram realizar o socorro, mas a vítima não resistiu e morreu ainda no local. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Além do homem que morreu ao levar choque em bomba d’água, em Aparecida de Goiânia, outro levou choque em freezer, em Goiânia

Um comerciante de 50 anos morreu tragicamente no último dia 10 de dezembro, em Goiânia, após levar um choque elétrico enquanto realizava a limpeza do freezer sua residência, na Via Rosa. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para prestar socorro, mas já era tarde.

O comerciante Paulo Kasumi Hara foi encontrado caído no chão pelo próprio filho. O rapaz chegou a desligar a eletricidade da casa e ligou para os bombeiros. Por telefone, um membro da corporação fez as devidas orientações de reanimação, mas foi em vão.

Testemunhas afirmam que a vítima já havia tomado choque no mesmo freezer no dia anterior. O equipamento apresentava danos na parte externa, o que provavelmente contribuiu para a descarga elétrica.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.