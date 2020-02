Polícia recupera carga de carne roubada em Anápolis 

Durante um ação conjunta entre Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) uma carga de carne roubada em Anápolis, foi recuperada.

Na ocasião, quatro pessoas foram presas. Entre eles está um homem acostumado a praticar este tipo de crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, a operação aconteceu na manhã de ontem (11/2) após a corporação receber a informação de um roubo de caminhão frigorífico carregado com carne bovina.

Durante a operação, as equipes de Segurança Pública de Goiás compartilharam informações visando alcançar os autoresdo roubo de carga de carne. A operação foi finalizada na cidade de Anápolis, com a carga de carnes e caminhão recuperados.

Além de operação que recuperou carga de carne roubada em Anápolis, polícia desarticulou associação criminosa especializada em roubo de cargas

No início deste mês, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), juntamente com a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de cargas em Santo Antônio do Descoberto, a 181 quilômetros de Goiânia.

Na ocasião, a corporação conseguiu recuperar a carga subtraída avaliada em R$ 200 mil reais, um bloqueador de sinal (jammer), um detector de metais, o veículo que carregava a carga e um outro que também era utilizada para efetuar roubos. Além disso, duas pessoas foram presas.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, a ação policial aconteceu durante uma operação deflagrada por meio pelo Comando de Operações de Divisas (COD), 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e Decar que desarticulou uma associação criminosa especializada no roubo de cargas de cigarros.

Ainda segundo a PMGO, a corporação recebeu informações sobre o roubo ocorrido na manhã de ontem na região de Santo Antônio do Descoberto. Diante disso, as equipes da 11ª CIPM e COD lograram êxito em localizar a carga roubada e efetuar a prisão em flagrante de dois criminosos.