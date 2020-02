Homem corre para fugir de PM, mas é preso com crack e pé de maconha em Goianira

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (13/2), um homem com porções de crack e pé de maconha. Na ocasiãoo homem correu para sua casa para tentar fugir dos policiais, mas foi preso, na Vila Leo Lynce, em Goianira.

Segundo a corporação, a prisão aconteceu após uma denúncia que informava uma grande movimentação de pessoas em uma casa supostamente usada para o tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do Choque, após receber a denúncia, se deslocou até a cidade de Goianira, região metropolitana de Goiânia e, intensificou o patrulhamento.

No endereço indicado, foi avistado um suspeito que, ao ver os policiais entrou correndo para sua casa, porém foi alcançado e abordado.

Na busca domiciliar foi encontrado várias porções de crack. Posteriormente foi feito uma busca no quintal da residência onde também foi encontrado um pé de maconha.

Diante da situação, o abordado preso com crack e pé de maconha foi levado para a Central Geral de Flagrantes de Trindade, para os trâmites legais.

Além de homem preso com crack e pé de maconha, PM encontrou plantação de maconha

Em dezembro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) encontrou uma plantação de maconha no Setor Jardim Real, em Goiânia.

No local, os policiais militares encontraram dezenas de pés de maconha. Também foram encontradas iluminação improvisada, climatizador e insumos para o plantio da droga.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio de uma denúncia as equipes de Giro Comando e Giro Bravo encontraram uma plantação de maconha que funcionava dentro de uma residência no Setor Jardim Real, em Goiânia.

Ainda segundo a Polícia Militar, as equipes foram até o local para averiguação e no momento em que entraram na residência um indivíduo pulou o muro dos fundos e fugiu pela mata.