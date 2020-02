Homem é morto a tiros dentro do próprio carro, em Aparecida de Goiânia

Durante a tarde desta quarta-feira (12/2) um homem foi morto a tiros dentro do próprio carro, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações de testemunhas, a vítima estava parada dentro do veículo, na Rua São Carlos, no Jardim Dourado, quando dois homens chegaram em outro carro e efetuaram diversos disparos contra o motorista.

O motorista, de 25 anos, foi atingido com vários disparos na região do rosto e do pescoço, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Após o crime, os dois atiradores fugiram do local e ainda não foram localizados.

Equipes da Polícia Técnico Cientifica estiveram no local do crime e fizeram perícias que vão ajudar nas investigações, a fim de descobrir a motivação e autoria do homicídio. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso aconteceu nesta quarta-feira (12/2).

Além do homem morto a tiros dentro do próprio carro, outro foi assassinado em casa na frente da família, também em Aparecida de Goiânia

Um homem foi morto em casa na madrugada da última segunda-feira (10/2) na frente da família, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações, o homicídio aconteceu na Rua Nascente, no Jardim Palmares. Dois homens teriam invadido a residência da vítima após se identificarem como policiais.

Quando os criminosos entraram na casa atingiram o homem com quatro tiros na cabeça e nos ombros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Segundo levantamentos, os suspeitos roubaram uma televisão e fugiram em seguida. Eles ainda não foram localizados. A vítima não tinha passagem pela polícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) está apurando o caso e a principal linha de investigação é que seja um latrocínio, que é roubo seguido de morte.