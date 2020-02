PC apura denúncias contra venda de botijões de gás de forma irregular em Goiânia

Na manhã desta quinta-feira (13/2) a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) realizou uma operação que apurou denúncias contra venda de botijões de gás de forma irregular em Goiânia.

Na ocasião, 23 botijões de gás foram apreendidos, pois eram estocados de forma irregular no quintal da residência de um casal. Na ocasião, foi constatado que os botijões ofereciam risco iminente de explosão.

De acordo com a Polícia Civil, a operação, nomeada como Crepitus, contou com o apoio da Agência Nacional do Petróleo (ANP) durante as fiscalização em estabelecimentos que comercializavam botijões de gás de forma irregular em Goiânia.

Foram vistoriados três locais, sendo um no Jardim Bela Vista, um no Jardim Itaipu e outro na Vila Oliveira, todos na Capital. Segundo a corporação, em todos os estabelecimentos foram encontradas irregularidades.

Inclusive, no Jardim Itaipu houve apreensão de 23 botijões de gás que estavam estocados no quintal da residência de um casal, oferecendo risco iminente de explosão.

Os outros dois locais foram autuados pela ANP.

Além de apuração de denúncias contra venda de botijões de gás de forma irregular, bombeiros foram acionados para combater incêndio iniciado devido válvula de botijão de gás

Em janeiro deste mês, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência, onde a válvula de segurança de um botijão de gás rompeu, em Goianira.

De acordo com a guarnição, a equipe foi acionada por moradores do local. Quando chegaram na casa, verificaram que o risco de explosão era iminente, pois outros dois botijões estavam ao lado.

Devido a rápida chegada dos bombeiros, as chamas foram rapidamente controladas, evitando a propagação do incêndio e o risco de explosões.

No vídeo é possível ver o militar utilizando as técnicas adequadas para controlar o fogo, antes que causasse uma tragédia. Próximo ao botijão de gás que pegou fogo estava um freezer, estufas e outros eletrodomésticos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a estrutura da casa não foi danificada. Todos os botijões foram retirados do local.