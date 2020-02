Cinco homens, acusados de matar torcedor do Goiás, irão a júri popular

Após mais de um ano da morte do torcedor do Goiás, Matheus Capuzo Lourenço Martins, os cinco acusados irão a júri popular. A decisão foi tomada na última quinta-feira (13/2), pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da comarca de Goiânia.

Acima de tudo, o crime aconteceu no dia 25 de agosto de 2018, na Avenida Perimetral, esquina com a Avenida Goiás Norte, no Jardim Diamantina, em Goiânia. A vitima tinha 27 anos.

Os cinco acusados de assassinato são:

Marcos Henrique Rodrigues Oliveira;

José Amâncio Pereira Neto;

Ridaam Morais Martins;

Adysson Nathan Alves Estevo;

Medson Alexander Alves Estevo

Além disso, a denúncia do crime foi recebida em dezembro de 2018, sendo logo em seguida decretada a prisão preventiva de Marcos Henrique e determinada a busca e apreensão em sua residência. Foi ele quem efetuou os disparos com arma de fogo, em local público.

Relembre agora o assassinato do torcedor do Goiás

Primeiramente, no dia do crime, a vítima e outras quatro pessoas assistiam a uma partida de futebol em um bar, entre Goiás e Vila Nova. Ao saírem do estabelecimento, se depararam com o veículo em que estavam os réus. Um dos denunciados, de dentro do carro, gritou “olha lá os mochés”, se referindo à vítima e seus amigos. Os acusados iniciaram uma perseguição aos torcedores esmeraldinos até o sinaleiro da Avenida Perimetral Norte, em frente ao Shopping Passeio das Águas, quando desceram e iniciaram as agressões.

Além disso, durante a discussão, Marcos Henrique teria desferido vários disparos na direção do torcedor do Goiás. Além de Matheus, os disparos também atingiram o vidro de trás do veículo de uma testemunha que trazia sua filha no banco traseiro. Por fim, o jovem foi encaminhado por um dos seus colegas, porém, ao chegar no Cais do Setor Finsocial, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.