Deficiente visual é indiciado por furtar placas veiculares, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado Estado de Goiás (PCGO) apresenta nesta sexta-feira (14/2), às 9h, um caso onde um deficiente visual foi indiciado por furtar placas veiculares, em Goiânia.

De acordo com as investigações, o homem, de 39 anos, agia na região do Jardim América, onde foi flagrado por câmeras de segurança furtando placas de veículos.

Conforme informações, o homem foi filmado por câmeras de monitoramento em pelo menos duas oportunidades. Na foto, divulgada pela Polícia Civil, é possível ver homem com uma bengala, atrás de um carro. O data marcada no sistema é da última quarta-feira (12/2), quase 11h da manhã.

Mais detalhes sobre o caso serão repassados ainda na manhã de hoje (14/2) no 7º Distrito Policial de Goiânia, localizado no setor Jardim América. O delegado Carlos Caetano concederá entrevista coletiva e também disponibilizará outras imagens, pois acredita que ajudará no aparecimento de novas vítimas.

Além do deficiente visual indiciado por furtar placas veiculares, em Goiânia, outro foi flagrado pilotando motocicleta na BR-452, em Itumbiara

Um deficiente visual foi flagrado, na manhã do último dia 7 de outubro de 2019, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pilotando uma motocicleta na BR-452, em Itumbiara, na região Sul do Estado.

De acordo com a PRF, uma equipe estava em patrulhamento, próximo ao povoado do Sarandi, quando percebeu que um motociclista tentou fugir do bloqueio policial. Diante disso, a polícia começou o acompanhamento do suspeito.

Ao ser abordado, os policiais constatam que o motociclista, de 41 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas trabalhava como mototaxista. Questionado pelos agentes, ele disse que não tinha CNH pois era deficiente visual e só enxergava de um olho.

Além de não ter licença para pilotar, a motocicleta estava com a documentação vencida e com o lacre da placa rompido. Ela foi apreendida e encaminhada para o pátio da PRF.