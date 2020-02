Funcionário de mineradora morre em mina de esmeraldas, em Campos Verdes

Um homem de 46 anos, funcionário de uma mineradora que atua no município de Campos Verdes, a 310 quilômetros de Goiânia, morreu na tarde da última quinta-feira (13/2) após ser esmagado por uma rocha de quase 20 toneladas numa mina subterrânea de esmeraldas. A vítima estava com outros dois funcionários trabalhando na mina, que tem mais de 80 metros de profundidade.

Segundo informações da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar, de Uruaçu, a corporação foi acionada por volta das 17h de ontem para atuar na ocorrência. A vítima, que era funcionária da mineradora G44, voltada para a extração de esmeraldas, trabalhava com mais dois colegas na mina subterrânea da pedra preciosa quando um desmoronamento provocou a a queda de uma rocha de aproximadamente 20 toneladas.

Dois dos funcionários conseguiram sair à tempo, mas o terceiro acabou sendo atingido pela rocha que, além de obstruir a saída da mina, o esmagou. Quando chegaram ao local, o Corpo de Bombeiros constatou que já era tarde, uma vez que a vítima veio a óbito ainda no local.

A corporação informou que a mineradora teve que teve fragmentar a rocha para a retirada do corpo do homem. O corpo foi entregue ao Instituto Médico Legal (IML) por volta das 22h de ontem. A reportagem doa Dia Online tentou contatou com a mineradora G44, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

Mina de esmeraldas em Campos Verdes foi reativada em 2017

Conhecida como a ‘capital mundial das esmeraldas’ nas décadas de 1980 e 1990, o município de Campos Verdes retomou a extração da pedra em 2017. Na época, a Prefeitura de Campos Verdes ofereceu arcabouço e assessoria jurídica para os investidores que manifestaram vontade de explorar o garimpo na região.

A mineradora G44 aduiriu, no mesmo ano, uma mina no município, e patrocinou a V Feira Internacional das Esmeraldas.