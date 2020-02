Preso em Goiás um dos maiores assaltantes de bancos da Bahia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) apresenta nesta sexta-feira, às 10h, o caso da prisão de um homem, em Goiás, que é considerado um dos maiores assaltantes de bancos do estado da Bahia.

A prisão foi efetuada na última terça-feira (11/2), por meio do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) da Delegacia de Investigações Criminais e do Grupo Tático (GT3).

Conforme informações da Polícia Civil, o homem, de 40 anos, já era investigado pela prática do crime de furto e roubo a caixas eletrônicos na cidade de Águas Lindas de Goiás, onde morava há três anos.

A abordagem do homem preso em Goiás que é considerado um dos maiores assaltantes de bancos da Bahia

Na última terça-feira (14/2), o suspeito estava em um veículo Fiat Uno, mas não obedeceu uma ordem de parada dos policiais e tentou fugir da ação policial. Neste momento, os investigadores da Polícia Civil começaram o acompanhamento para capturar o homem, que só parou após perder o controle do veículo e chocar-se contra o muro de uma residência.

Após a abordagem e busca veicular, os policiais foram até a casa do investigado, onde foram apreendidas roupas, rádios comunicadores e outros objetos utilizados nas empreitadas criminosas.

Durante as investigações, os policiais tomaram conhecimento de que o suspeito seria o responsável por pelo menos dois crimes de furto e roubo a caixas eletrônicos que aconteceram na cidade de Águas Lindas.

Conforme informações, o primeiro crime foi registrado na madrugada do dia 22 de maio de 2019 em uma farmácia, localizada no Setor Guaíra I. O outro aconteceu também durante a madrugada, mas no dia 3 de novembro de 2019, em uma galeria localizada no Setor Parque da Barragem.

Ainda há indícios de que na segunda atuação o homem rendeu um segurança do local enquanto realizava o “corte” dos terminais de autoatendimento bancário.

O suspeito estava há três anos morando na cidade de Águas Lindas e utilizava um nome falso para evitar a prisão. Ele já possui uma condenação por roubo a bancos na modalidade cangaço, no estado da Bahia, e é investigado pelo envolvimento a roubos de carros-forte.

Mais detalhes e imagens sobre o caso serão divulgados pelo Delegado José Antônio de Podestá, às 10h30, em entrevista coletiva na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), no setor Cidade Jardim.