Com Dia D neste sábado, vacinação contra sarampo em Goiás segue até 13 de março

Acontece neste sábado (15/2) o Dia D da mobilização nacional da Campanha de Vacinação contra o Sarampo em Goiás. A campanha, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), seguirá até o dia 13 de março e terá postos instalados em todos os municípios goianos.

Conforme a SES, as salas de vacina funcionarão das 8h às 17h neste sábado para receber crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto.

A campanha, ainda segundo a pasta, ocorre de forma seletiva, iniciando ou completando o esquema de vacinação para a doença, que exige duas doses. Assim, quem comparecer ao posto saúde deverá apresentar o Cartão de Vacinação, para que seu histórico vacinal seja avaliado pelo profissional.

Para tornar a campanha de vacinação possível, a SES distribuiu 80 mil doses da vacina tríplice viral, que também protege contra a caxumba e a rubéola, além do sarampo. Os 246 municípios de Goiás receberam as doses.

A orientação é que as cidades aproveitem a realização da campanha e atualizem a Caderneta de Vacinação de seus moradores. O intuito é oferecer todas as vacinas da rotina para todas as faixas etárias, conforme o esquema recomendado, principalmente nas áreas rurais e de difícil acesso.

Dados do sarampo em Goiás

Em 2019, foram notificados 199 casos suspeitos em 51 municípios de Goiás. Desses, 176 foram descartados, 14 confirmados e 9 ainda seguem em investigação. Em 2020, já foram notificados seis casos suspeitos em cinco municípios. Um foi confirmado e os outros cinco ainda estão em processo de investigação.

O sarampo é altamente transmissível, podendo provocar sérias complicações e, inclusive, levar à morte. A transmissão pode ocorrer por dispersão de gotículas com partículas virais no ar, principalmente em ambientes fechados, como creches, escolas, clínicas e meios de transporte, incluindo aviões. O vírus é transmitido de seis dias antes até quatro dias após a erupção cutânea (manchas vermelhas na pele).

Os sintomas do sarampo são febre alta, erupções por todo o corpo, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal, antecedendo ao exantema.