Homem é preso com 160 pedras de esmeraldas na BR-060, em Jataí

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (14/2) com 160 pedras de esmeraldas na BR-060, em Jataí, na região Sul do estado de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi preso após uma abordagem em que foi flagrado transportando ilegalmente as pedras preciosas.

Conforme informações, o homem conduzia um veículo Renault Sandero com placas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de onde saiu, e seguia para Brasília, no Distrito Federal.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram 160 pedras de esmeraldas em uma bolsa de mão que o homem levava. Segundo relatos do rapaz, que é corretor de imóveis, as pedras não tem valor comercial. Ele também não apresentou nenhuma documentação do minério.

O caso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Jataí, onde o caso pode ser enquadrado como crime de usurpação de bens da da união, que tem pena prevista de até cinco anos de prisão.

Além do homem preso com 160 pedras de esmeraldas na BR-060, em Jataí, em outro caso a PF apreendeu de barras de ouro no aeroporto de Goiânia

No dia 10 de junho de 2019, um passageiro foi preso no aeroporto de Goiânia com uma carga de ouro avaliada em ao menos R$ 20 milhões. De acordo com informações das Polícias Federal e Militar de Goiás, que atuaram na ocorrência, as barras eram transportadas em um avião monomotor. O homem foi apontado como dono da carga e autuado pelos crimes ambiental e de usurpação de bem da União

As polícias receberam uma denúncia anônima a respeito de um avião monomotor que estava transportando ouro de forma ilegal e tinha Goiânia como destino. Com base nessas informações, a aeronave de pequeno porte foi abordada assim que pousou no Aeroporto Santa Genoveva, na capital.

Em julho, a empresa responsável pela carga de ouro foi autuada em mais de R$ 7 milhões. Segundo Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, unidade da Secretaria da Economia, a carga era transportada com nota fiscal irregular, que indicava transferência não tributada do ouro do Mato Grosso para Goiás sem apontar a origem do produto.