Jovem fica ferida ao subir em mesa para provar vestido e móvel quebrar, em Luziânia

Uma jovem de 26 anos ficou ferida após subir em uma mesa de vidro e o móvel se quebrar, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A mulher estava experimentando um vestido, quando decidiu subir na mesa. Ela teve um corte profundo na perna causado por um estilhaço de vidro. O caso aconteceu neste fim de semana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o tampo de vidro da mesa quebrou no momento em que a jovem, que provava um vestido, subiu nela.

Além dos bombeiros, a moça contou com atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando foi atendida, a jovem estava consciente, com corte na perna esquerda, abaixo do joelho. Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Ingá, em Luziânia.

Também em Luziânia, um homem ficou ferido após cair do telhado

No dia 18 de janeiro deste ano, sábado, um homem de 28 anos acabou sofrendo fraturas pelo corpo após uma queda do telhado de sua própria casa, onde tentava entrar, também em Luziânia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros na época, o caso aconteceu por volta das 14h30 do dia em questão no Jardim do Ingá. O homem, de 28 anos, saiu de casa e deixou a porta trancada com a chave dentro da casa. Impossibilitado de usar a entrada principal, o homem, então, teria tentado acessar o interior subindo no telhado, a partir do muro da vizinha. O telhado não teria suportado e cedido, no momento em que ocorreu a queda.

O homem caiu de uma altura aproximada de 4,5 metros. Quando foi resgatado por um equipe do Corpo de Bombeiros, composta pelo sargento Marco, cabo Torres e soldado Araújo, a vítima apresentava suspeita de fratura no punho direito e queixava-se de dores nas costas e no quadril. Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Jd Ingá.