Mulher fica ferida após atropelar burro em acidente na Cidade de Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado apara atender uma ocorrência onde uma mulher ficou ferida após atropelar um burro em um acidente na Cidade de Goiás.

Conforme informações dos bombeiros que atuaram na ocorrência, já era noite quando um veículo de passeio colidiu com o animal que estava na rodovia. Ele morreu no local.

Uma mulher conduzia o veículo e estava sozinha. Os militares prestaram os primeiros socorros e ela foi encaminhada para o Hospital São Pedro apenas com ferimentos leves.

Além da mulher que ficou ferida após atropelar burro em acidente na Cidade de Goiás, um casal também se feriu ao atropelar vaca na BR-060, em Rio Verde

Um casal teve que ser levado às pressas para o hospital no último dia 17 de julho de 2019 após atropelar uma vaca na BR-060, em um trecho que passa pelo município de Rio Verde. Conforme as vítimas do acidente, que estavam em uma motocicleta, para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o animal teria entrado de repente na pista, tornando inevitável o atropelamento.

Segundo a PRF, o casal seguia na motocicleta na noite de ontem no sentido Acreúna a Rio Verde, na BR-060, quando o acidente aconteceu. O condutor, um homem de 29 anos, e a esposa, uma mulher de 33, teriam sido surpreendidos com a presença de três bovinos que surgiram repentinamente na rodovia.

Por ser de noite e os animais serem da cor escura, o condutor da motocicleta não conseguiu perceber a tempo que havia vacas no caminho, e acabou atropelando uma delas.

Com o impacto, os ocupantes do veículo sofreram várias escoriações e foram encaminhados ao Hospital Evangélico em Rio Verde. A reportagem do Dia Online entrou em contato com o hospital, mas foi informada que não poderia passar informações quanto ao estado de saúde do casal.