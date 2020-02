Quatro morrem e três ficam feridos em grave acidente na BR-070, em Goiás

Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas após um grave acidente na noite desta sexta-feira (14/2), na BR-070, em Cocalzinho de Goiás, a 132 quilômetros da capital.

O acidente aconteceu no KM 33 da BR-070, envolvendo um carro e uma van. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros trafegavam em sentidos opostos e bateram frontalmente.

Com o impacto da batida, as quatro pessoas que estavam no veículo de passeio não resistiram aos ferimentos e morrem ainda no local.

Outras três pessoas ficaram feridas, onde duas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Huana), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Cocalzinho. Já a terceira vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital de Águas Lindas.

Devido o acidente, a pista ficou interditada nos dois sentidos, para que fosse feita a retirada dos corpos e dos veículos na pista. As causas do acidente serão apuradas.

Além dos quatro que morreram e dos três que ficaram feridos, o filho do ex-governador Ary Valadão também morreu em acidente na BR-070, em Goiás

O filho do ex-governador de Goiás, Ary Valadão, morreu em um acidente de carro no último dia 10 de julho, na BR-070, em Jussara. A picape conduzida por Maurício Benício Valadão, de 39 anos, bateu na traseira de um caminhão parado em um canteiro de obras na rodovia; ele ficou presos às ferragens e não resistiu. A mulher de Maurício também estava no veículo, mas sofreu apenas ferimentos leves.

Por motivos a serem investigados, o carro de Maurício, uma Saveiro, bateu na traseira de um caminhão que trabalhava nas obras da rodovia; o veículo de grande porte estava sem parachoque traseiro.

Maurício ficou preso às ferragens e morreu no local. Já a mulher dele, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos leves, segundo a PRF. O casal seguia de Goiânia para uma fazenda em Mato Grosso.

Peritos de Iporá, cidade próxima ao local do ocorrido, foram acionados para apurar as causas do acidente.