Caminhão pega fogo e motorista fica gravemente ferido em batida na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou do atendimento à uma ocorrência na tarde deste sábado (15/2), onde um caminhão pegou fogo e o motorista ficou gravemente ferido em uma batida na BR-060, em Acreúna.

Conforme informações da PRF, o acidente aconteceu no km 313 e a rodovia ficou parcialmente interditada. O acidente envolveu dois caminhões carregados de soja.

Segundo vestígios no local, os dois veículos seguiam sentido Rio Verde para Acreúna quando uma das carretas, que transportava farelo de soja, bateu na traseira do outro veículo, que estava carregada com soja a granel.

Com o impacto da batida, o caminhão que bateu na traseira começou a pegar fogo e o motorista, de 57 anos, sofreu ferimentos graves. A PRF informou que ele teve parte do corpo queimado e foi encaminhado para o Hospital Municipal de Acreúna.

O outro veículo envolvido no acidente chegou a tombar na rodovia. Os policiais rodoviários federais que atuaram na ocorrência gravaram imagens do local após o acidente, veja:

Além do caminhão que pegou fogo e motorista ficou gravemente ferido em batida na BR-060, outro carregado com baterias caiu no Rio Claro na BR-364

Um caminhão carregado com baterias automotivas caiu da ponte do Rio Claro na BR-364, em Jataí, na região Sudoeste de Goiás. O acidente ocorreu no último dia 25 de julho. Segundo testemunhas, tudo teria acontecido depois que uma carreta bateu na traseira do caminhão, que em seguida colidiu com a mureta de proteção da via e caiu da ponte. As baterias ficaram espalhadas na água.

O motorista de 38 anos ficou preso na cabine e teve fratura na perna direita e outros ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas da cidade. O veículo carregado com as baterias pertence a uma empresa de Goiatuba, a 285 quilômetros do local do acidente. Portanto, ainda não se sabe qual seria o destino da carga.

Ao Dia Online, o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) explicou que como as baterias que caíram na água representam riscos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jataí foi acionada para tomar as providências cabíveis.