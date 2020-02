Entregador por app morre após acidente com carro, em Goiânia

Um entregador por app, de 26 anos, morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite deste sábado (15/2), na Avenida Rio Verde, em Goiânia.

De acordo coma Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o motociclista, Clayton Bismarcks Duncan, conduzia uma Yamaha Fazer YS 250, cor preta pela Avenida Rio Verde, sentido Jardim Presidente para Setor Garavelo.

Já o outro veículo, um Chevrolet Ônix, cor cinza, também trafegava pela Avenida Rio Verde, porém no sentido contrário.

Segundo vestígios no local, o motorista do carro realizou uma conversão à esquerda na abertura do canteiro central e, neste momento, a motocicleta bateu na lateral direta do veículo.

A vítima Clayton Bismarks Duncan Santana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A vítima estava com uma caixa utilizada para entrega de comida por aplicativo.

O condutor do Ônix permaneceu no local do fato, foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Em outro caso, entregador de app morreu ao bater em caminhão em rotatória de Goiânia

Um motociclista, de 23 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (28/9), após bater em caminhão em uma rotatória, na Vila Finsocial, em Goiânia. O acidente aconteceu na Avenida Noroeste em uma rotatória próximo a um frigorífico.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT), o motociclista pilotava uma Yamaha, cor vermelha, e trafegava pela Avenida Noroeste, sentido bairro/ Centro, na pista da esquerda.

O caminhão saía do acesso ao portão do frigorífico, entrou no retorno trafegando pela pista da direta, momento que aconteceu a batida com a motocicleta.

O motociclista ficou embaixo do caminhão e alguns populares tentaram ajudar com um macaco mecânico. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde não resistiu e morreu.

O motorista do caminhão, de 36 anos, permaneceu no local e foi submetido ao teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo. O caso segue sendo investigado pela Dict.