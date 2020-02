Homem cai e fica com perna presa em galeria pluvial de Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na noite deste sábado (15/2) para atender uma ocorrência onde um homem caiu e ficou com a perna presa em uma galeria pluvial, em Goiânia.

Ao receber a chamada os bombeiros do 8° Batalhão e o Quartel do Comando Geral se deslocaram ao local indicado para realizar o salvamento da vítima.

Quando chegaram no local, os bombeiros militares constataram que o homem estava com a perna direita presa entre as grades metálicas da galeria pluvial na Avenida 85, em Goiânia.

Diante disso, como uso de ferramentas desencarceradoras, conseguiram retirar a vítima, que foi encaminhada para a Clínica do Esporte, localizada na Rua 87, no Setor Sul, para receber atendimento médico.

Na imagem registrada pelos militares é possível ver o exato momento do salvamento. Veja a foto:

Além do homem que caiu e ficou com perna presa em galeria pluvial de Goiânia, outro caiu em mata-burro e ficou preso às ferragens, em Minaçu

Um homem foi socorrido na noite do último dia 19 de outubro de 2019 após cair em um mata-burro e ficar preso às ferragens, em Minaçu, a 506 quilômetros de Goiânia, na região Norte do Estado de Goiás.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para retirar a vítima que tinha sofrido uma queda em um mata-burro, ficando com a perna presa entre as ferragens.

No vídeo gravado durante a ocorrência é possível ver o homem, que está de camiseta amarela e calça jeans, sentado no chão com a perna esquerda entre o vão das chapas do mata-burro.

Para o salvamento, a equipe dos bombeiros em Minaçu utilizou uma ferramenta hidráulica para alargar a distância entre as chapas de ferro e liberar a perna da vítima.

Conforme informações do CBMGO, apesar do susto, o homem não sofreu ferimentos e foi liberado instantes depois.