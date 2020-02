Mãe queima mão de filha de 10 anos após ela subtrair R$ 50, em Rio Verde

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu, neste sábado (15/2), uma mãe que queimou a mão da filha de 10 anos após ela subtrair a quantia de R$ 50,00, em Rio Verde.

Conforme informações da PCGO, a menina, de 10 anos, teria pegado o dinheiro e utilizado para comprar pulseiras de brinquedo. A mãe então resolveu puni-la de uma forma cruel.

Segundo relatos, a mãe esquentou uma colher e queimou a mão da criança. Ela alegou aos policiais que provocou a lesão como uma maneira de disciplinar a filha.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de lesão corporal e encaminhada para o presídio local, onde está à disposição do Poder Judiciário.

Além da mãe que queimou mão de filha de 10 anos após ela subtrair R$ 50, em Rio Verde, uma filha foi presa ao tentar matar mãe e bater na irmã bebê, em Goiânia

Uma jovem de 18 anos foi presa depois de tentar matar mãe a facadas e bater na irmã bebê, de apenas 2 meses de vida. O caso ocorreu na noite do último dia 8 de dezembro de 2019, no Residencial Shangri-lá, em Goiânia. Segundo informações da família, a moça, que diz fazer uso de remédios controlados, tentou ainda agredir uma tia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os PMs constaram que havia ocorrido uma briga em família e que a filha teria tentado matar a mãe usando uma faca.

A mãe, identificada como Márcia Bernardes Silva, contou aos policiais que a filha, Geralda Divina Silva Damasceno, de 18 anos, além de tentar matá-la, ainda agrediu a irmã bebê, de 2 meses de vida, com tapas no rosto. Durante a briga, Geralda acertou a mãe com uma facada no braço.