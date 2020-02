Assembléia Legislativa volta aos trabalhos nesta segunda-feira (17)

A Assembléia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) volta aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (17/2), com o retorno dos 41 parlamentares. O inicio será marcado por sessão solene que ocorrerá às 15 horas de hoje, no plenário Getulino Artiaga da Casa.

O evento irá contar com a presença do Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Além disso, amanhã, terça-feira (18/2), acontecerá a primeira sessão ordinária do ano.

Além disso, a Assembleia Legislativa inicia os trabalhos com 41 deputados divididos em 20 partidos. A expectativa é a de deliberar proposituras de peso em ano eleitoral, quando os parlamentares devem participar da corrida à Prefeitura de Goiânia e de outros municípios, muito deles diretamente como candidatos.

Em 2019, desde que os deputados iniciaram os trabalhos legislativos, em fevereiro, foram apreciados um total de 3.077 matérias. Nesse montante inclui-se projetos de lei de origem parlamentar (380), da Governadoria (97), de outros Poderes e órgãos (8), da Mesa Diretora (7), Emenda Constitucional (6), parecer contrário de comissão (40), vetos (24) e requerimentos (2.515).

Por fim, é um total de 348 projetos publicados na Assembleia Legislativa, tornando-se lei. Desse número, 284 são leis ordinárias, cinco são emenda constitucional, três são lei complementar, 19 são decretos legislativos e 37 são resoluções. A quantidade de matérias apreciadas em Plenário superou o ano de 2018, quando foram analisados 2.565 projetos.

Além da volta dos parlamentares da Assembléia Legislativa, Toffoli lança projeto para destravar obras em Goiânia

Além da volta aos trabalhos da Assembleia Legislativa, também nesta segunda-feira, Caiado irá receber o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli. Ele vem a capital para o lançamento do programa Destrava – Programa Integrada para Retomada de Obras.

Acima de tudo, voltada para o prosseguimento de obras em Goiás que estão paradas. A primeira frente de trabalho será voltada a obras de creches e de apoio à educação infantil. No final do ano passado, 56 obras desse tipo estavam paradas ou inacabadas em 47 municípios goianos.