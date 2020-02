Bêbada, jovem se envolve acidente e é presa no hospital, em Rio Verde

Uma jovem, de 25 anos, foi presa no hospital na tarde desta segunda-feira (17/2) após se envolver em um acidente por estar bêbada, em Rio Verde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher conduzia um veículo Ford Ka na área urbana da BR-060 quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e foi parar em um matagal às margens da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que teve suspeita de ferimentos graves na cabeça e foi encaminhada a uma unidade de saúde municipal.

Após três horas do acidente, os policiais rodoviários federais compareceram na unidade de saúde onde a jovem estava hospitalizada para realizar o teste do bafômetro, cujo resultado foi positivo para embriaguez, com teor alcoólico de 0,35 mg/l.

Posteriormente, após liberação médica, a jovem foi presa e foi encaminhada à Central de Flagrantes local, onde está à disposição do Poder Judiciário. Ela deve responder por embriaguez ao volante.

Além da jovem bêbada que se envolve acidente e foi presa no hospital, em Rio Verde, outros 44 motoristas foram flagrados embriagados em rodovias goianas durante o fim de semana

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas no fim de semana, 44 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados em rodovias de Goiás.

Durante o fim de semana, em Goiás, foram aplicadas 896 notificações de multas por infrações diversas, onde 35 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, 18 foram flagrados transportando crianças em desacordo com a a Lei da Cadeirinha e 44 foram reprovados no teste de alcoolemia.

A intensificação na fiscalização tem como objetivo combater à embriaguez ao volante. A ação aconteceu em rodovias de Goiás e do DF entre os dias 14 e 16 de fevereiro, de sexta-feira a domingo.

De acordo com a PRF, dirigir sob o efeito de álcool gera infração de trânsito gravíssima.