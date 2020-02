Carreta roubada com defensivo agrícola é recuperada, em Cristalina

Na madrugada desta segunda-feira (17/2), uma carreta roubada foi recuperada pelo Comando de Operaçōes da Divisa (COD), na GO-436, em Cristalina. A carreta estava carregado de defensivo agrícola (produtos químicos, físicos ou biológicos usados na agricultura, também chamado de agrotóxico), avaliado em cerca de R$ 2 milhōes de reais.

A equipe especial da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) encontrou a carreta roubada sem nenhum motorista ou pessoa próxima ao local. Após entrarem em contato com a empresa responsável pela carga, descobriram que o veículo tinha sido dado como roubado. Além disso, tinham perdido a localização e contato completo com o motorista.

Por fim, é importante ressaltar que a carreta roubada e a carga que trazia foram encontradas em patrulhamento habitual da equipe. Além disso, o veículo foi conduzido para a central de flagrantes em Cristalina para os procedimentos legais.

A seguir, veja um vídeo gravado pelo CDO, mostrando a carga roubada:

Além de carreta roubada com carga recuperada em Cristalina, dia 12 de fevereiro homem foi preso em Rio Verde por envolvimento em roubo e captação de cargas

A PC-GO prendeu um homem por envolvimento em roubo e receptação de cargas em Rio Verde, a 232 quilômetros de Goiânia, dia 12 de fevereiro.

Primeiramente, o homem faz parte de uma associação criminosa especializada em roubo de cargas, sendo grãos e frios. O grupo criminoso atuava nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Pará e Goiás. Na ocasião foram apreendidos um cavalo-trator e um carregamento de milho.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás, a prisão aconteceu durante uma força-tarefa estabelecida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por fim, a prisão aconteceu na BR-060, nas proximidades da cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano. Além da prisão do envolvido, foram apreendidos um conjunto cavalo-trator e um carregamento de milho, que estavam sob o poder do autuado.