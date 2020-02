Casal fica ferido após cair em cisterna de 35 metros, em Planaltina

Um casal ficou ferido após cair em uma cisterna de cerca de 35 metros de profundidade, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para fazer o resgate depois que as duas vítimas caíram no buraco.

Conforme informações de familiares repassadas aos bombeiros, uma adolescente, de 14 anos, caiu primeiro e o namorado, de 19 anos, tentou socorrê-la descendo por uma corda, mas acabou caindo também.

Diante disso, os familiares acionaram corporação para fazer o resgate. Os bombeiros foram até o local indicado, que é uma chácara no loteamento Santa Rita, em Planaltina, para fazer o salvamento das vítimas. Eles montaram uma estrutura, onde um bombeiro desceu e foi puxado para a superfície com a vítima presa ao seu corpo.

A adolescente apresentava corte na perna e escoriações, o namorado teve uma fratura na perna. Após o resgate, os dois foram imobilizados e encaminhados para o Hospital Municipal. O caso aconteceu no último sábado (15/2). Veja o vídeo do momento do salvamento: