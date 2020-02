Com quase 70 anos, “vovô do tráfico” é preso em Luziânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), efetuou a prisão de um idoso, de quase 70 anos, conhecido como “vovô do tráfico”, em Luziânia.

Os policiais tomaram conhecimento do caso através de denúncia anônima e iniciaram as investigações, que apontaram que o idoso atuava no Jardim Ingá.

Conforme as apurações, o idoso, com quase 70 anos de idade, estava comandando um movimentado ponto de venda de drogas na região. O homem era conhecido pelos usuários como “vovô do tráfico”.

Durante buscas na residência do suspeito os policiais encontraram várias porções de cocaína, crack e maconha. Além das drogas, também foi apreendida uma balança de precisão.

Diante dos fatos, foi lavrado uma auto de prisão em flagrante e o investigado foi recolhido no presídio local, onde está à disposição do Poder Judiciário.

Além do “vovô do tráfico” com quase 70 anos preso em Luziânia, outro idoso foi preso com arma, munição e drogas em Itumbiara

Um idoso foi preso no último dia 9 de setembro de 2019 com arma, munição e drogas em uma uma chácara localizada nas proximidades do Bairro São João, em Itumbiara.

De acordo com a Polícia Civil, eles receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas e posse de armas na região. Eles foram ao local e encontraram Anivaldo Alves de Lima, de 60 anos.

Os policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) conseguiram surpreender Anivaldo, apelido “Seo Balaio”, com várias munições, armamento, além de outros objetos que favorecia o crime.

Com ele foram encontradas uma espingarda calibre 12 com numeração de registro raspada, munições no mesmo calibre (12) e nos calibres 9mm e 38, além de uma luneta e um carregador prolongado para pistola Glock.

A equipe da Genarc continuou as buscas no local e encontrou um tambor plástico que estava enterrado no local, que os policiais acreditam ser usado para armazenar drogas.

“Seo Balaio” foi preso por posse da arma com numeração raspada, munições e acessórios. Ele se manteve calado sobre de onde teria conseguido a arma e os acessórios.

Anivaldo Alves de Lima deve pelo crime de posse de arma de fogo com numeração raspada e acessórios para arma de fogo. A pena para este tipo de crime é de 3 a 6 anos, não sendo passível fiança em sede policial.