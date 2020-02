Em fim de semana, 48 motoristas são flagrados bêbados em Goiás e no DF

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas no fim de semana, 48 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados em rodovias de Goiás e do Distrito Federal.

A maioria dos casos de condutores embriados foi registrado em Goiás, onde 44 foram reprovados no teste de alcoolemia. No total, 869 infrações foram registradas.

Durante a Operação, foram abordados 69 veículos e 64 condutores fizeram o teste de bafômetro no Distrito Federal. Foram confeccionados nove autos de infração por motoristas alcoolizados ou recusa de soprar o etilômetro. Além disso, quatro motoristas alcoolizados foram presos.

A intensificação na fiscalização tem como objetivo combater à embriaguez ao volante. A ação aconteceu em rodovias de Goiás e do DF entre os dias 14 e 16 de fevereiro, de sexta-feira a domingo.

Além dos 48 motoristas flagrados bêbados em Goiás e no DF, outras infrações também foram registradas

Durante o fim de semana, em Goiás, foram aplicadas 896 notificações de multas por infrações diversas, onde 35 motoristas foram autuados por não usarem o cinto de segurança, 18 foram flagrados transportando crianças em desacordo com a a Lei da Cadeirinha e 44 foram reprovados no teste de alcoolemia.

De acordo com a PRF do Distrito Federal, dirigir sob o efeito de álcool gera infração de trânsito gravíssima e o motorista ainda pode sofrer as seguintes consequências: