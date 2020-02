Presença da Força Nacional é prorrogada até agosto, em Goiás

Segundo portaria publicada pelo Diário Oficial da União na manhã desta segunda-feira (17/2), foi prorrogada a presença da Força Nacional de Segurança Pública em Goiás. A presença da equipe na região já havia sido prorrogada em dezembro de 2019.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, decidiu prorrogar o prazo por mais 180 dias, até 15 de agosto de 2020.

Em Goiás, a Força Nacional atua na capital, Goiânia. Além disso, a presença da equipe também foi prorrogada nos estados do Pará, do Espírito Santo, de Pernambuco e do Paraná, além dos órgãos de segurança pública nas respectivas capitais e regiões metropolitanas.

Ainda segundo a portaria, as operações continuam tendo o apoio logístico dos estados e municípios envolvidos. Além disso, nada exclui a possibilidade de uma nova prorrogação no fim do novo prazo. Para que ela volte a acontecer, basta que o governo estadual faça uma nova solicitação.

Força Nacional e o projeto ”Em Frente Brasil”

No dia 30 de agosto de 2019, o projeto “Em Frente Brasil” começou a atuar em Goiânia. Ele trouxe homens da Força Nacional para auxiliar no combate à criminalidade da capital.

O projeto na capital goiana nasce do trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).

A Força Nacional é formada por 100 militares que atuam nas regiões Oeste e Noroeste da capital, onde os índices de criminalidades são maiores. Apesar de atuar em todos os tipos de crime, o foco do projeto é diminuir os homicídios.

Dos 100 militares, 80 fazem o trabalho de policiamento ostensivo e os outros 20 atuam nas investigações criminais. Eles atuam em 20 bairros das regiões oeste e noroeste da capital que possuem índices de criminalidade maiores.

Por fim, existe uma tendência de que a Força Nacional venha a se expandir também para o Entorno do Distrito Federal (DF).