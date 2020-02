Homem é preso transportando drogas em ônibus na BR-060, em Rio Verde

Um homem, de 47 anos, foi preso transportando droga em ônibus no final da noite deste domingo (16/2), na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, que está desempregado, estava transportando cerca de quatro quilos de pasta base de cocaína.

O detido viajava em um ônibus que seguia de Cuiabá, no Mato Grosso, com destino a São Paulo/SP. Durante a fiscalização no veículo, os agentes perceberam que o homem estava bastante nervoso e apresentou informações contraditórias quando foi questionado.

Diante das circunstâncias, os policiais solicitaram que o rapaz abrisse uma bolsa que estava com ele, momento que foram encontrados quatro tabletes pasta base de cocaína com peso de 4,15 kg. A droga estava enrolada em um saco plástico.

De acordo com relatos do homem, ele está desempregado e pegou a droga em Cuiabá/MT para entregar em Uberlândia, Minas Gerais. Ele receberia R$ 4 mil reais pelo serviço.

Os policiais rodoviários federais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Rio Verde.

Além do homem preso transportando drogas em ônibus na BR-060, uma mulher foi presa pela mesma prática também em Rio Verde

Uma mulher, de 37 anos, foi presa, no último dia 24 de outubro, transportando droga em ônibus interestadual, na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu da região Norte do país e seguia para São Paulo. O Flagrante aconteceu durante uma abordagem na unidade operacional da PRF.

No momento da fiscalização no transporte, os agentes encontraram seis pacotes plásticos contendo 6,150 kg de cocaína na bagagem de mão uma passageira.

Ao ser questionada, a mulher confessou que foi paga para fazer o transporte da droga. Muito nervosa, ela disse que está desempregada e receberia R$ 6 mil para entregar o entorpecente para uma pessoa desconhecida no Terminal Rodoviário de Rio Verde.

Diante das informações, a mulher foi presa e encaminha para a Central de Flagrantes de Rio Verde, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.