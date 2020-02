Suspeito de matar namorado da ex por ciúmes, em Nova Crixás, se apresenta à PC

O homem suspeito de ter matado o namorado de sua ex e depois ter tentado matá-la também, no município de Nova Crixás, se apresentou espontaneamente às autoridades policiais, em Goiânia, na tarde do último domingo (16/2). O homem, que já era alvo de um mando de prisão temporária, compareceu na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) junto com seu advogado. O suspeito é acusado de ter invadido a casa do companheiro de sua ex-namorada e executado o homem com um disparo de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, a apresentação do suspeito só aconteceu após a realização de um acordo entre o advogado do indivíduo, que não teve a identidade divulgada, e delegados integrantes das equipes de plantão da DIH. A delegacia especializada, junto à 12ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), com sede em Porangatu, participou de ações de policiais civis de todo o estado, os quais estavam no encalço do suspeito devido à existência de mandado de prisão temporária já decretada contra o mesmo.

A Polícia Civil informou ainda que decisão judicial foi justificada com base na garantia da ordem pública, em vista da gravidade da conduta e do grau de periculosidade do suspeito.

Homem não aceitava fim do namoro; crime foi cometido em Nova Crixás, interior de Goiás

De acordo com informações contidas no interrogatório do suspeito, ele alegou ciúmes como motivação para a prática do homicídio contra o namorado de sua ex e da tentativa do mesmo crime contra ela, no dia 13 de fevereiro deste ano, quinta-feira.

Conforme apurado, o suspeito não aceitava a separação da ex-companheira, e teria cometido os devido ao fato de a ex ter iniciado relacionamento com aquele que viria a ser a vítima do homicídio consumado.

Ainda de acordo com as investigações, o suspeito teria invadido a casa do namorado de sua ex-companheira durante a madrugada pela porta dos fundos da residência deste, e o teria executado por meio de um disparo de arma de fogo.