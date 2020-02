Aumento da tarifa de ônibus em Goiânia deve ser analisado nesta quarta (19)

A Agência Goiana de Regulação (AGR) pode analisar, nesta quarta-feira (19/2), um possível reajuste de R$ 0,20 na passagem de ônibus do transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana. A reunião está marcada para ocorrer às 10h30.

Se o aumento da passagem for aprovado pela AGR, a tarifa passa de R$ 4,30, valor cobrado atualmente, para R$ 4,50. Com a aprovação do reajuste, a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) pode ser acionada para discussão. As informações foram confirmadas por um jornal local.

Proposta apresentada pela Prefeitura de Goiânia previa redução na passagem de ônibus, em Goiânia

Em agosto do ano passado, em reunião com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), propôs o fim do aumento da passagem do transporte público da Região Metropolitana da capital, além de outras medidas. “É preciso proporcionar uma tarifa que corresponda às expectativas da população. No momento que privatizar a exploração desse serviço a tarifa poderá ser, inclusive, reduzida”, afirmou o gestor municipal.

O encontro ocorreu no dia 13 de agosto de 2019, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, para tratar sobre melhorias no serviço. Na ocasião, foi apresentado um estudo técnico elaborado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) a respeito da privatização do Eixo Anhanguera e da desoneração da passagem.

Segundo Iris Rezende, a medida tem como objetivo garantir qualidade no serviço que atualmente é administrado pela Metrobus. “A intenção é solucionar problemas antigos que estão expostos e causam sofrimento à população. Por conta disso, estamos trabalhando juntos com o Governo de Goiás para garantir um transporte que esteja à altura da Região Metropolitana”, disse, à época.

A proposta apresentada pelo prefeito previa que não haveria aumento da passagem, no entanto, em 60 dias, a partir daquele dia, a CMTC daria uma definição a respeito.