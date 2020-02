Concurso da Prefeitura de Goiânia prevê salários de mais de R$ 5 mil

Atenção concurseiros de plantão: a Prefeitura de Goiânia está com concurso previsto onde os salários chegam a mais de R$ 5 mil reais. O anúncio foi feito pelo atual prefeito da cidade, Iris Rezende (MDB), nesta terça-feira (17/2).

Conforme informações, o certame prevê a contratação de 1.631 profissionais para ocupar os cargos na administração pública. As vagas são voltadas para os níveis fundamental, médio e superior.

O mais atrativo no concurso são também os salários oferecidos, que variam de R$ 1.075 a R$ 5.440, mais os benefícios, conforme o cargo pleiteado. As oportunidades são voltadas para as áreas de saúde, educação, assistência social e Guarda Civil Metropolitana (GCM). De acordo com o prefeito Iris Rezende, estas são as áreas que apresentam maior déficit de pessoal no momento.

De acordo com a prefeitura, o edital ainda não foi publicado, mas a previsão é que ele seja divulgado até a próxima quinta-feira (20/2). O certame será organizado e executado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás. A previsão é que o certame seja finalizado até o meio do ano.

Além do concurso da Prefeitura de Goiânia com salários de mais de R$ 5 mil, Prefeitura Santa Bárbara de Goiás também está com concurso aberto com 847 vagas

A Prefeitura de Santa Bárbara de Goiás abriu um concurso público com 847 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 998 a R$ 11.755.

Do total de vagas, 217 são para ampla concorrência e 630 para formação do cadastro de reserva. Conforme o edital, são reservadas para cada cargo, no mínimo, 5% das vagas abertas ou que forem criadas no prazo de validade do Concurso, para as Pessoas com Deficiência (PcD). O certame será realizado pelo Instituto de Consultoria e Concursos (Itame).

As provas objetivas serão realizadas nos dias 29 de fevereiro e 1º de março de 2020 em Santa Bárbara de Goiás. O candidato deve acompanhar os locais e horários, que serão previamente divulgados, nos sites www.itame.com.br e www.santabarbara.go.gov.br.