Estrada é interditada após queda de ponte na zona rural de Morrinhos

Uma estrada foi interditada nesta terça-feira (18/2), uma zona rural de Morrinhos, no interior de Goiás, após uma ponte cair por conta das fortes chuvas. A interdição foi realizada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), após ser acionado pela Defesa Civil.

De acordo com informações da corporação, a queda da ponte ocorreu na manhã desta terça-feira (18/2), devido uma tromba d’água causada pelas forte chuvas. A estrada interditada fica na região da Serra, zona rural do município. No local, a equipe de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros verificaram os estragos e foi necessário interditar a estrada nos dois sentidos.

Após queda de ponte, Prefeitura de Morrinhos diz que prepara projeto para construção de nova estrutura

Em nota, a Prefeitura de Morrinhos informou que já trabalha em um novo projeto para a construção de uma nova ponte no local. Leia na íntegra:

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, comunica que a ponte da Estrada da Serra pela porteira Preta, na propriedade da Netinha, que também dá acesso aquela região, está interditada, devido a mesma ter rodado com a chuva da madruga desta terça-feira (18), devido a uma forte enchente que ocorreu na região, por volta das 04h. A equipe da prefeitura e bombeiros já estiveram no local, a prefeitura já vai preparar um projeto para execução de serviços para construção de outra ponte, mas por hora os proprietários rurais e quem se utiliza da via, deverá passar pela estrada principal, estrada conhecida por estrada da Serra. A Prefeitura de Morrinhos agradece a compreensão de todos.

Previsão é de mais chuvas em todas as regiões de Goiás

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO) da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), a previsão para esta quarta-feira (19/2) é de chuva para todas as regiões de Goiás.

Para todo o dia é previsto sol e nebulosidade variável com a formação de áreas de instabilidade em todas as regiões do Estado, resultando em pancadas de chuvas isoladas que podem ser localmente fortes.