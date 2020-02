Feirante atira garrafa na BR-153 e é pego no flagra pela PRF

Um homem de 28 anos de idade, condutor de um Chevrolet S10, acaba de ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) atirando uma garrafa de cerveja no pavimento asfáltico da BR-153, em Aparecida de Goiânia na manhã desta terça-feira (18/2).

Ao realizarem a abordagem, os agentes da PRF constataram que o veículo conduzido pelo feirante estava com a documentação vencida e em mau estado de conservação. O motorista foi convidado a fazer o teste de bafômetro, mas se recusou.

Pela infração cometida por atirar lixo na rodovia e pela recusa do teste de alcoolemia, que configura infração de trânsito prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação, além da documentação vencida e do péssimo estado de conservação do veículo, o motorista poderá pagar cerca de três mil e quinhentos reais e ainda perder 22 pontos na CNH. Devido as irregularidades, a caminhonete também foi apreendida e só será liberada após os problemas serem sanados.

Outro flagra pela PRF de motorista inabilitado dirigindo um caminhão deteriorado e irregular na BR-153 no final do ano passado

Um caminhão Mercedes Benz, que transportava material de construção, em péssimo estado de conservação e com várias irregularidades, foi apreendido no km-506 da BR-153, em dezembro do ano passado (13/12), pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Para piorar a situação, o veículo era conduzido por um motorista inabilitado.

Segundo informações da PRF na época, durante a fiscalização foi constatada a inabilitação do motorista. Além disso, o veículo estava sem placas de identificação, com os pneus lisos e em péssimo estado de conservação, para-choque irregular e danificado, sistema de iluminação inoperante, documentação vencida e sem equipamentos obrigatórios.

Por colocar em risco a segurança viária, conforme constatou flagra pela PRF, o veículo foi apreendido e autuado em várias irregularidades.