Feriado de Carnaval: Saúde de Goiás faz alerta sobre prevenção das ISTs

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) têm apresentado número crescente no país, principalmente entre os jovens de 15 a 29 anos. E para que o mesmo não ocorra em Goiás durante o feriado de Carnaval, a Secretária Estadual de Saúde (SES) faz um alerta sobre a prevenção dessas doenças.

De acordo com a pasta, doenças como a tricomoníase, gonorreia, clamídia, cancro mole, herpes, sífilis, HPV, HIV e hepatites virais podem ser consequência do sexo sem proteção. Para prevenir, é importante e necessário usar preservativos em todas as relações sexuais.

Além do sexo seguro, a SES-GO reforça que a carteira de vacinação deve estar atualizada, com as vacinas contra hepatite A, B e HPV e dias. “É super importante e fundamental que se procure as unidades de saúde para fazer a imunização”, ressaltou a coordenadora estadual de IST/Aids, Milca Queiroz.

Campanha de prevenção: casos de ISTs têm crescido entre a população jovem de Goiás

A coordenadora explicou ainda ao Dia Online que, em Goiás, o número de casos de HIV apresenta crescimento entre os jovens de 20 a 29 anos. “Cinquenta por cento dos casos notificados de HIV foram entre a população jovem. Em relação à sífilis, 40% dos casos foram registrados em pessoas dessa mesma faixa etária”, relatou.

Para o Carnaval 2020, a Secretaria de Saúde disponibilizou, nos postos de saúde de todos os municípios goianos, em torno de 1,3 milhão de preservativos masculinos, 32 mil preservativos femininos e 71 mil géis lubrificantes. A distribuição dos preservativos é gratuita e a pessoa só precisa ir até uma unidade de saúde, sem precisar se identificar. Além disso, os produtos também serão disponibilizados nos locais onde ocorrerão as festas de Carnaval.

Saúde de Goiás alerta: ISTs mais comuns

Além do vírus HIV, causador da Aids, outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) também se manifestam após contato sexual, entre elas:

Tricomoníase: manifesta-se por meio de corrimento amarelo, bolhoso, prurido (coceira), dor pélvica e hiperemia (vermelhidão) da mucosa.

Gonorreia: manifesta-se por corrimento amarelo-esverdeado e ardência ao miccional (ao urinar).

Clamídia: apresenta corrimento branco leitoso, linfogranuloma venéreo (ínguas) e colo friável (avermelhado).

Cancro mole: manifesta-se por meio de lesões dolorosas, geralmente múltiplas, devido à autoinoculação. É recoberto por úlcera necrótica, amarelada, com odor fétido, e pode sangrar facilmente.

Herpes: podem provocar lesões em qualquer parte do corpo, mas há predomínio nas regiões genitais e da boca.

Sífilis: doença infecciosa, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos agudos e períodos de latência.

HPV: também conhecida como condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo.

Hepatites virais: são causadas pelos vírus hepatotrópicos (vírus das hepatites A, B, C, D ou Delta e E), agentes etiológicos que têm em comum a atração pelo tecido do fígado.

HIV/Aids: causada pelo vírus HIV (sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana), que compromete o funcionamento do sistema imunológico, impedindo-o de proteger o organismo contra as agressões externas (por bactérias, outros vírus e parasitas).