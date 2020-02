Mulher é agredida pelo ex por causa de mensagens em celular, em Formosa

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada na noite desta segunda-feira (17/2) para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde uma mulher foi agredida pelo ex por causa de mensagens em celular, no Jardim Califórnia, em Formosa.

A equipe foi acionada e se deslocou ao endereço solicitado. No local, a vítima, de 26 anos, contou que foi agredida por seu ex-companheiro com um soco na cabeça e puxão de cabeça. Após as agressões, ele teria fugido para a casa da mãe.

De posse das informações, os militares foram até a residência onde o suspeito estava, mas ele acabou fugindo após pular muros vizinhos. Minutos depois, a vítima ligou novamente para polícia e informou que o agressor teria retornado a sua residência e arrombado portas e janelas.

Diante da nova solicitação, os policiais foram ao local e começaram novas diligências para encontrar o suspeito, que foi preso em seguida. Ao ser questionado, o suspeito, de 24 anos, contou que ficou enlouquecido após ver mensagens no celular da ex-companheira e acabou “perdendo a cabeça”.

Após a prisão, o homem foi encaminhado juntamente com a vítima para a Delegacia de Polícia Civil, onde a vítima decidiu não representar criminalmente contra o ex, mas requereu medidas protetivas de urgência.

Ao contrário da mulher que foi agredida pelo ex por causa de mensagens em celular, em Formosa, outra quebrou o aparelho do marido ao desconfiar de traição, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, no domingo (26/1), para atender uma ocorrência onde uma mulher quebrou o celular do marido após desconfiar de traição, na Vila Mariana II, em Rio Verde.

Conforme informações do autor das agressões, ele estava dormindo e acordou com o barulho da esposa quebrando seu celular . Ele contou que a mulher viu mensagens em seu celular e gritava que estava sendo traída.

A mulher então começou a agredi-lo e ele tentou segurá-la, como não conseguiu, chamou sua mãe para ajudar; ela mora na casa vizinha. Neste momento, a mulher começou a quebrar todos os eletrodomésticos da casa.

A sogra da mulher então conseguiu solicitar a presença da Polícia Militar, que conduziu todos os envolvidos para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.