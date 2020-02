Mulher é atingida com pedra na cabeça ao passar perto de ex, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada nesta segunda-feira (17/2) para atender uma ocorrência de lesão corporal, onde uma mulher foi atingida com uma pedra na cabeça ao passar perto do ex, em Rio Verde.

De acordo com a PMGO, a viatura Maria da Penha foi acionada via celular funcional e, quando chegou ao local, os militares foram informados dos detalhes sobre o caso.

Durante relatos, a vítima contou que estava separada do ex há três meses e, nesta segunda-feira (17/2), quando estava passando perto dele, o autor teria começado a jogar pedras em sua direção.

Com as pedras jogadas na vítima, uma atingiu sua cabeça e causou um corte que resultou em seis pontos. Além disso, ela também teve um corte em uma das pernas, que precisou de uma sutura.

Diante disso, a equipe de deslocou até a residência do autor e efetuou a prisão. Ele foi encaminhado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências.

Além da mulher atingida com pedra na cabeça ao passar perto de ex, em Rio Verde, outra foi agredida por ex em discussão por pensão alimentícia, em Trindade

Uma mulher acionou a Polícia Militar alegando ter sido agredida pelo ex-marido, durante uma discussão por pensão alimentícia. De acordo com a equipe policial que atuou na ocorrência, a mulher estava visivelmente machucada. Após as agressões, o homem fugiu do local, mas foi localizado e preso momentos depois. O caso ocorreu no dia 30 de novembro, no Setor do Bandeirantes, em Trindade.

Ainda conforme a corporação, a mulher foi agredida pelo ex-marido com chutes e murros, além de xingamentos. Tudo aconteceu após uma discussão por pensão alimentícia. O suspeito, identificado como Igor Mateus Nascimento dos Reis, de 21 anos, fugiu do local logo após o ocorrido. O casal está separado há dois meses.

Com base nas informações colhidas com a vítima, as equipes da PM iniciaram as buscas pelo agressor, que estava com alvará de soltura. Ela já tem passagens por roubo e receptação. Igor foi localizado e preso Bairro Capuava, em Goiânia.

Foi dada voz de prisão em razão da violência doméstica. Ele foi levado para Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM) em Trindade, para providências legais.