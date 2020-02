Pai é preso após abusar sexualmente da filha enquanto ela dormia, em Luziânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), efetuou a prisão de um pai suspeito de abusar sexualmente da filha enquanto ela dormia, em Luziânia.

De acordo com a PCGO, a prisão em flagrante foi efetuada nesta segunda-feira (17/2), após a vítima comparecer à delegacia com sua mãe para narrar o acontecido.

Conforme relatos, a vítima contou que acordou com seu pai passando a mão em suas partes íntimas e a chamando para praticar sexo. Diante da negativa, o homem tirou a roupa e começou a se masturbar em frente a filha.

Durante e após a prática do ato, o autor proferiu diversas ameaças contra a vítima caso ela chamasse socorro. Ela ainda contou à polícia que, ocasionalmente, seu pai a acordava passando a mão em suas partes íntimas, mas sempre fazia ameaças para que ela não contasse a ninguém.

Diante dos fatos, após realizar a oitiva da vítima e de sua mãe, os policiais civis realizaram diligências para localizar e capturar o criminoso. Após ser preso, ele foi autuado pela prática do crime de estupro e recolhido na unidade prisional local.

A vítima e sua mãe ainda fizeram o requerimento de medidas protetivas de urgência contra o suspeito.

Além do pai preso após abusar sexualmente da filha enquanto ela dormia, em Luziânia, outro foi acusado pelo estupro da filha de 11 anos, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) recebeu, no último dia 11 de novembro, uma ocorrência informando sobre um pai acusado de estuprar filha, de 11 anos, em Goiânia. O homem cumpre pena no regime semiaberto por estuprar o enteado, que é irmão da vítima.

Segundo a corporação, o crime gravíssimo aconteceu na noite de domingo (10/11). Mãe e filha chegaram à especializada, acompanhadas por policiais civis do 10º DP. A criança, de 11 anos, estava extremamente abalada.

As duas relataram que o pai da menor a estuprou em casa enquanto a mãe e os outros filhos estavam na igreja. O crime aconteceu na residência da família, no residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia.

A vítima só teve coragem de revelar o fato à mãe por volta da meia noite de domingo para segunda. A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde ficou comprovada a prática do crime.